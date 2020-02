L’Orchestra della Svizzera italiana propone la grande musica russa

L’Orchestra della Svizzera italiana, sotto la guida del direttore d’orchestra francese Jérémie Rhorer, torna giovedì 6 febbraio alle 20.30, alla Sala Teatro LAC di Lugano, nell’ambito dei Concerti Rsi, per compiere un viaggio nella fertilissima Russia musicale del XIX e XX secolo.

Si parte dal Padre della musica russa, Michail Glinka, con la scintillante ouverture per l’opera fiabesca Russlan e Ludmilla, per arrivare a metà Novecento con il conciso secondo Concerto per pianoforte e orchestra in fa minore di Dmitrij Šostakovič (dove due Allegri virtuosistici e brillanti incorniciano un Andante rarefatto e concentrato). Solista in Šostakovič l’insigne pianista e didatta georgiano, naturalizzato americano, Alexander Toradze, gran specialista della musica russa del Novecento.

Nella seconda parte del concerto la Terza sinfonia in re maggiore del maggior sinfonista russo, Piotr Il’ič Čajkovskij. Sinfonia di raro ascolto, prossima allo spirito della suite, suddivisa in cinque movimenti chiusi da un fiammeggiante finale in tempo di polacca, da cui il titolo Polacca, dato all’intera composizione.

Il concerto, nell’ambito dei Concerti RSI, è offerto in diretta radiofonica su RSI Rete Due.

La prevendita dei biglietti per OSI al LAC è effettuata presso la biglietteria del LAC a Lugano in Piazza Luini 6 (MA-DO 10-18), online su luganolac.ch e nei punti vendita Ticketcorner (Manor, Uffici postali). I biglietti saranno in vendita anche la sera dei concerti alla cassa serale del LAC dalle 19.00.