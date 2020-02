L’ordinanza per il coronavirus modifica le attività dell’azienda ospedaliera

L’emergenza coronavirus ha modificato l’ordinaria attività all’Asst Sette Laghi.

Da oggi, lunedì 24 febbraio, è stata sospesa l’attività chirurgica programmata in vista di un ipotetico bisogno di posti letto nel caso dovessero verificarsi un aumento dei contagi.

In aderenza all’ordinanza regionale che cerca di limitare assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la Sette Laghi ha anche sospeso le attività di vaccinazioni, screening e scelta e revoca del medico. Inoltre temporaneamente chiuse le attività ambulatoriali di Medicina Legale: in particolare dell’attività di Commissione invalidi, Commissione patenti e attività di sportello correlate.

La disposizione rimarrà in vigore fino al primo marzo.