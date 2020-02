A Lugano audizioni aperte al pubblico per “Il Barbiere di Siviglia”

Per l’Opera studio internazionale “Silvio Varviso” il 2020 è l’anno de “Il Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini, opera tra le più celebrate del grande genio pesarese.

La fase finale delle selezioni del doppio cast di cantanti che interpreterà questo straordinario capolavoro lirico è alle porte: le audizioni dal vivo – che fanno seguito ad una prima scrematura dei candidati avvenuta tramite registrazione audio-video – saranno aperte al pubblico.

Un’occasione preziosa e non comune, per studiosi, addetti ai lavori o semplicemente appassionati e curiosi, per scoprire e conoscere i talenti della nuova generazione canora internazionale.

Sono 12 le nazionalità rappresentate dai 32 finalisti: Belgio, Canada, Cina, Corea, Francia, Giappone, Italia, Portogallo, Russia, Spagna, Ucraina, Usa.

L’evento, gratuito, è in programma sabato 29 febbraio, dalle 12, al Conservatorio della Svizzera italiana, in via Soldino 9, a Lugano.