Luino, la “biglietteria fantasma”: aperta sul il sito, chiusa per chi viaggia

La dura vita del viaggiatore si scontra anche col caso della “biglietteria fantasma”.

Succede che Vasco Tescari, che si firma «un cittadino scontento dei servizi», sia rimasto di stucco ieri, 11 febbraio, quando ha preso la sua auto per recarsi in stazione a Luino con l’intenzione di acquistare dei biglietti per il treno in biglietteria.

Una scelta “analogica” nata però da una valutazione “digitale”: ha consultato prima il sito, dove erano presenti gli orari dello sportello, e una volta appurata la fascia oraria di apertura è salito in auto fiducioso di potersi trovare di lì a pochi minuti i biglietti del treno in tasca. Ma non è andata così.

Lo racconta in una lettera inviata a Trenord e che porta a corredo alcune foto che pubblichiamo e che testimoniano l’accaduto. Ecco il testo