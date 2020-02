Malpensa, voli bloccati per quasi mezzora a causa di un elicottero non identificato

Voli bloccati per quasi mezz’ora, in decollo e in atterraggio, a Malpensa nella mattinata di domenica 23 febbraio.

La causa è stata una intercettazione di un velivolo non identificato che si era avvicinato allo spazio aereo dell’aeroporto. Il velivolo non aveva il transponder funzionante e non rispondeva alle chiamate sui canali ordinari e di emergenza. Alla fine l’aereo è stato identificato come un elicottero che stava operando in servizio antincendio per spegnere le fiamme nella zona di Lentate, a Sesto Calende.

Per arrivare alla definizione dell’identità del mezzo si è dovuti ricorrere a un elicottero che in via eccezionale è decollato dall’aeroporto di Venegono e ha avvicinato il velivolo non identificato.

Diversi i voli che sono rimasti in attesa sulle piste e anche (quelli in arrivo) in volo “circolare” sopra Malpensa. Una volta identificato, l’elicottero dovrebbe continuare ad operare, vista la situazione di emergenza sul Verbano.