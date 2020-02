Martina Ballerio interverrà alla premiazione degli ex alunni del liceo Ferraris

Si svolgerà sabato 22 febbraio a partire dalle 9 e 15, presso il Salone Estense del Comune di Varese, la cerimonia di consegna dei diplomi agli alunni del Liceo Scientifico Galileo Ferraris che hanno conseguito la “maturità” lo scorso luglio. Durante l’incontro, organizzato in collaborazione con l’associazione degli Alumni del Liceo Ferraris, interverrà Martina Ballerio, nominata nel 2019 da Forbes Italia nella speciale classifica Under 30, studentessa del Ferraris dal 2004 al 2009, ingegnere delle nanotecnologie con una doppia laurea in Belgio e Francia.

Dopo un’esperienza in un’importante azienda di consulenza nel settore business strategy, Martina Ballerio ha fondato Elmec 3D, startup legata al mondo della stampa 3D, che si pone l’obiettivo di rivoluzionare il settore manifatturiero italiano. L’imprenditrice ci parlerà della sua esperienza formativa e delle sfide legate al ruolo di manager all’interno del mondo tecnologico. Per partecipare alla cerimonia è necessario registrarsi al link https://forms.gle/ UfSkboJLYUftQYPq9 e compilare il modulo di richiesta allegato, effettuare il pagamento del bollettino postale presentarsi con il documento di identità.

Il 28 marzo per gli ex alunni del Ferraris ci sarà un doppio impegno: alla mattina l’alumni day presso l’istituto e alla sera la festa Alumni Night al Palace Hotel.