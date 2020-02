I Mastini chiudono la stagione regolare con un successo al supplementare

Si chiude con una vittoria all’overtime la stagione regolare dei Mastini. Al PalAlbani i gialloneri vincono 3-2 contro la coriacea ValpEagle grazie alla rete di Piroso e anche nell’ultima gara del Master Round possono gioire per una vittoria. Da giovedì sera – prima partita sempre a Varese – sarà tempo di playoff contro Caldaro, prima nella Qualification Round con 26 punti.

LA PARTITA – Tante le assenze in casa varesina al primo ingaggio, qualcuno lasciato fuori da coach Da Rin anche per farlo riposare in vista degli imminenti playoff. Il primo tempo è equilibrato ma i piemontesi sfruttano la prima penalità varesina per passare in vantaggio con Vehmanen e chiudere avanti alla prima sirena.

La musica cambia nel secondo periodo con i Mastini che schiacciano gli avversari ma non riescono a trovare la via del gol. La Valpe, sorniona, si rende pericolosa colpendo un palo con Pozzi e una traversa con Vehmanen, ma il pareggio giallonero arriva con la rete di Vanetti in contropiede. Non c’è molto tempo per gioire però: prima della fine del secondo drittel gli ospiti ritrovano il vantaggio con il tiro dalla distanza De Biasio che sbatte su Silva a un metro dalla gabbia, ingannando Bertin.

Nel terzo periodo i due portieri – Bertin per Varese e Pilon per gli ospiti – si superano in un paio di occasioni, ma è Privitera a siglare il 2-2 che manda le squadre all’overtime. Nel supplementare decide la rete di Piroso, che fa esplodere il Palalbani e proietta i mastini ai playoff con il morale alto.

Da giovedì non ci sarà più tempo per scherzare: inizia la post season contro Caldaro, quarti di finale al meglio delle sette partite per un pieno di emozioni.