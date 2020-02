Mediatori immobiliari varesini ancora sui banchi dell’Insubria

Da una parte FIMAA e Confcommercio Varese e dall’altra l’Università degli studi dell’Insubria di Varese, in mezzo un progetto in comune: l’alta formazione dei mediatori immobiliari.

E’ partito venerdì 7 febbraio il secondo corso ospitato nelle aule della facoltà di Economia, voluto, ideato e organizzato da Santino Taverna, presidente nazionale e provinciale di FIMAA, Dino Vanetti, vicepresidente provinciale di FIMAA Varese e Fabio Minazzi, direttore scientifico del Centro Internazionale Insubrico “C. Cattaneo e G. Preti”.

Quaranta i posti messi a disposizione, tutti andati esauriti: «Così come era accaduto per la prima “sessione” l’anno scorso» ricorda Taverna.

Il corso universitario è infatti uno “strumento” utile ad alzare e ad arricchire il livello di professionalità tecnica e non solo degli operatori: , prosegue il presidente nazionale, «E’ il primo percorso in Italia di aggiornamento professionale concordato e co-organizzato con una università – Spiega da parte sua il professor Minazzi – Il buon esito della nostra iniziativa è confermato dalle adesioni alle lezioni e soprattutto dal fatto che questa iniziativa si stia radicando in altre zone del nostro Paese, attraverso la nostra Federazione che sul territorio nazionale conta oltre 12.300 iscritti».