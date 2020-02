Medici di famiglia: “Venite solo su appuntamento”

I Medici di famiglia in questo periodo raccomandano ai cittadini di accedere agli studi solo previo contatto telefonico e in caso di reale necessità. Sarà il medico che, di volta in volta, prenderà in considerazione le modalità più corrette per la valutazione dei singoli casi o di differenti esigenze, anche burocratiche, dei pazienti.

I Medici di famiglia garantiscono l’assistenza quotidiana ai loro pazienti pur in assenza dei necessari DPI (dispositivi di protezione individuale), che peraltro sembrano essere in arrivo a breve.

«Ci preme sottolineare – commentano i Dr Daniele Ponti Segretario Provinciale F.I.M.M.G. e il Dr Dario Sinapi Presidente Provinciale S.Na.M.I. – come la medicina di famiglia, ancora una volta, sia in prima linea a rispondere prontamente ai problemi di salute della popolazione, in un momento in cui altre istituzioni (INPS, INAIL, Distretti) hanno chiuso i battenti ai cittadini. I Medici di Famiglia, in questo momento, stanno sostenendo l’impatto, anche telefonico, delle ansie e delle paure dei cittadini, che mantengono, comunque, un consolidato rapporto di fiducia con loro».

«Ancora una volta – sottolineano i due medici – la medicina generale è il fronte avanzato sul territorio e pur in assenza di garanzie e tutele adeguate, non rinuncia a svolgere il proprio compito non solo professionale, ma anche di supporto ai cittadini nel rispetto del Codice Deontologico».