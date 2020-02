Meno turismo e passeggeri, Wizzair taglia i voli su Milano Malpensa

Dopo le limitazioni dalla Cina e per la Giordania, anche Wizz Air, low cost che opera su Europa Centrale e Orientale, riduce i voli sull’Italia. Anche su Malpensa

La compagnia ha annunciato oggi che a causa della flessione nella domanda sulle sue rotte italiane causate dall’epidemia del virus Covid-19, ha rivisto la sua programmazione voli portando ad importanti cancellazioni, su specifiche rotte verso il Nord Italia tra l’11 marzo e il 2 aprile 2020: durante questo periodo circa il 60% della capacità totale italiana è stata tagliata. La programmazione resta invariata dopo il 2 aprile 2020.

Nello specifico il volo Vienna-Malpensa viene ridotto da sei a due giorni settimanali. Il volo da Kutaisi in Georgia a Malpensa passa da quattro a una frequenza settimanale.

Oltre a Malpensa, tagli anche ai voli su Bergamo Orio al Serio: vengono tagliati i voli da Tirana (ridotti a zero), quelli da Kutaisi e da Sofia.

I passeggeri con prenotazioni che rientrano in questo cambiamento di programmazione sono automaticamente informati e sistemati su rotte alternative, il prima possibile ma almeno 14 giorni prima della data originale del volo. I clienti che hanno prenotato direttamente su Wizzair.com o sull’app della compagnia riceveranno una notifica via mail, nella quale gli verrà offerta una riprenotazione gratuita o un pieno rimborso o il 120% di rimborso della tariffa originale in crediti della compagnia.