Mercato aperto solo lunedi e giovedi: esercizi commerciali aperti a metà

Nella confusione delle chiusure straordinarie, non era ancora chiaro totalmente cosa succedesse ai mercati. L’ordinanza regionale però è esplicita: per negozi nei centri commerciali e mercati l’obbligo di chiusura è solo nelle giornate di sabato e domenica.

Il mercato di Varese, perciò, ha “aperto i battenti” in piazzale Kennedy questa mattina come ogni lunedì, e cosi avverrà anche giovedì.

«Ci siamo comportati esattamente come prescrive l’ordinanza regionale – ha spiegato l’assessore al commercio, Ivana Perusin (nella foto di repertorio, al mercato con gli ambulanti) – Noi non abbiamo deciso niente, ci limitiamo ad eseguire quello che indica la Regione, come ci sembra giusto, visto che c’è un coordinamento e una gerarchia territoriale. Cosa deciderà poi la Regione a proposito nei prossimi giorni noi non sappiamo. Vedremo gli sviluppi, noi ci limitiamo a recepire al 100 per cento le direttive».

Ricapitolando, le indicazioni della Regione che Varese ha recepito prevedono che: «Gli esercizi commerciali in generale possono rimanere aperti – spiega l’assessore Perusin – ma quelli per l’intrattenimento, cioè bar e discoteche, sono limitati da una chiusura obbligatoria dalle 18 alle 6 del mattino. I ristoranti possono rimanere aperti, invece, anche di sera perchè considerati di pubblica utilità. I negozi singoli e di prossimità possono rimanere aperti: subiscono restrizioni solo i negozi situati nei centri commerciali e i mercati, che devono rimanere chiusi il sabato e domenica amenochè non vendano generi di prima necessità, cioè alimentari».

Come regola generale, comunque, nell’ordinanza si invitano gli esercenti ad “assicurare idonee misure di tutela”.