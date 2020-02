Come migliorare la performance sportiva senza farsi male

Giovedì 13 febbraio alle 21 alla Biblioteca Frera una serata dedicata a quanti amano lo sport e sono interessati a migliorare le proprie prestazioni senza danni.

L’iniziativa è dell’associazione Judo Bu-Sen di Tradate, che in collaborazione con il Comune e la Biblioteca, organizza una conferenza con dimostrazione pratica, sul tema “Biomeccanica expressa training mix” ovvero, come migliorare la performance in competizione senza farsi male.

La relatrice sarà Nathalie Biasolo, medico fisiologo, specializzata in biomeccanica, atleta, agonista di alto livello con quattro finali di World Cup Trail Runner, autrice del volume “Training mix. Allenamenti senza corsa per un runner più forte”.

Nel corso della serata verrà effettuata una dimostrazione pratica sulla risoluzione di un infortunio non traumatico.

La serata è ad ingresso libero

La locandina con i dettagli