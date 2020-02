Migliori casse bluetooth portatili: come sceglierle

Quando sei alla ricerca delle migliori casse Bluetooth portatili, può diventare difficile capirci davvero qualcosa dato che ne esistono di ogni marca e modello. Infatti, questo prodotto ultimi anni ha visto un grande numero di richieste per cui oggi devi prendere in considerazione diversi fattori tecnici, e non solo, per trovare ciò che fa al caso tuo.

Questa breve guida all’acquisto ti indica quali sono le caratteristiche da valutare per trovare la cassa bluetooth portatile che stavi cercando.

Dimensioni e peso

Essendo delle casse pensate proprio per essere portate sempre con te ovunque vada, considera anzitutto le dimensioni e il peso. Le casse più compatte e dalle dimensioni ridotte sono pratiche perché riesci a metterle nel tuo zaino. Anche quando parti per un viaggio in aereo, le casse di dimensioni ridotte sono preferibili perché non portano via troppo spazio nel tuo bagaglio a mano. Ovviamente, le casse di dimensioni maggiori hanno qualità migliori perciò non puntare alle piccole sul mercato.

Autonomia

Quando si parla di casse Bluetooth wireless è fondamentale che ti preoccupi anche dell’autonomia. Un buon prodotto deve permettere la riproduzione dei tuoi brani musicali preferiti e non solo per molte ore senza scaricarsi altrimenti si tratta di un prodotto pressoché inutile. Controlla sempre l’autonomia della cassa altrimenti non riesci ad utilizzarla come vorresti. Di solito, le casse che hanno una buona batteria ricaricabile hanno però un peso leggermente maggiore.

Qualità di riproduzione audio

Quando acquisti le casse audio, la qualità del suono è uno dei fattori principali da tenere a mente. In generale, la qualità audio è strettamente legata al numero di driver presenti nella cassa. Incidono sulla qualità del suono anche la via di trasmissione e la frequenza coperta che ti permette di bilanciare tutti i range. Se la cassa ha un ampio range di frequenze alte, medie e basse, allora il suono viene riprodotto meglio. Ricorda anche che l’orecchio umano percepisce un range dai 20 ai 20.000 Hz. Questi sono numeri che ritornano utili quando leggi le schede delle diverse casse.

Potenza audio

In una guida all’acquisto delle migliori casse Bluetooth portatili non poteva mancare la potenza audio. Questa caratteristica è espressa in watt e indica quanto il suono è potente. Bisogna però fare attenzione e capire che la potenza è differente dalla qualità. In poche parole, si tratta semplicemente del volume della riproduzione audio. La potenza va scelta in base al luogo in cui utilizzi la cassa. Se la usi principalmente in ambienti chiusi, la potenza potrà essere limitata. Se invece hai intenzione di utilizzare la cassa in luoghi all’aperto, feste, party, lezioni di danza etc. ti conviene qualcosa di più potente. Una buona cassa bluetooth portatile ha una potenza tra i 12 – 15 watt: un livello medio se non hai esigenze particolari.

Resistenza

Infine, quando cerchi la cassa portatile bluetooth che fa per te ricorda di verificare anche la sua resistenza. Essendo pensate per essere portatili, è bene individuare quali casse resistono all’acqua, alle alte temperature, agli urti, alle cadute.