Il ministro premia la quinta del Falcone, i ragazzi andranno al Giffoni Film Festival

La 5AT dell’IS Falcone ha vinto il Safer Internet Day 2020, la sedicesima Giornata dedicata alla navigazione sicura in Rete che si è celebrata oggi, martedì 11 febbraio, al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, a Napoli. La proclamazione è avvenuta direttamente per voce del ministro Lucia Azzolina.

La classe è risultata vincitrice del concorso nazionale “Generazioni Creative” nel bando “Il miglior web possibile” promosso dall’Ente Autonomo Giffoni Experience per la sezione cartoon e parteciperà con una delegazione alla 50ᵃ edizione del Giffoni Film Festival importante manifestazione internazionale che si terrà a luglio 2020 in terra campana.

“Credo che oggi, al Safer Internet Day a Napoli, abbiamo lanciamo un messaggio semplice ma importante: di fronte alle sfide e ai pericoli della Rete e del digitale i nostri ragazzi non sono soli – ha detto, parlando ai presenti, la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina –. Noi ci siamo. Come adulti, come istituzioni, come scuola. Siamo al loro fianco e, spero, siamo anche pronti a fare un passetto in più perché dobbiamo dare il buon esempio, soprattutto noi politici. Basta aggressioni sui social. È nostra responsabilità liberare questi strumenti dal linguaggio d’odio. Penso sia ora di assumerci definitivamente la responsabilità di guidare i giovani in questo labirinto. Ai ragazzi, che sono nativi digitali – ha aggiunto – sembra di poter fare tutto e bene con il proprio cellulare. Ma basta poco per perdere il controllo dei propri dati, della propria identità, per finire nei guai. La scuola può fornire le competenze per decidere che vale di più, ad esempio, la nostra privacy di un like. C’è un’aggressività verbale che non è più tollerabile e noi dobbiamo intervenire. Lo faremo anche con le linee guida sull’educazione civica”.