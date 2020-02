Mondiali su pista: record del mondo per Filippo Ganna

Clamorosa prestazione sportiva di Filippo Ganna ai mondiali di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Berlino: il corridore verbanese, che in carriera ha già vinto tre ori iridati nella specialità dell’inseguimento individuale, ha fatto segnare il record del mondo in qualificazione e disputerà così l’accesso alla finale per il titolo contro l’americano Lambie.

Ganna, che è tesserato per il Team Ineos (quello che fino all’anno scorso era la “corazzata” Sky) ha percorso i 4mila metri previsti dal regolamento in 4’01″934 alla media di 59,520 chilometri all’ora, ritoccando al ribasso il precedente limite che il corridore di Vignone aveva stabilito a novembre in 4’02″647. (foto Federciclismo)

In questa edizione dei Mondiali, “Pippo” ha già ottenuto una medaglia: il bronzo nell’inseguimento a squadre insieme a Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathan Milan. Quest’ultimo ha disputato un’ottima qualificazione anche nell’individuale e gareggerà quindi per la medaglia di bronzo.