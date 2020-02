Monopattini elettrici, il nuovo mezzo per muoversi in città

Come è stato per la bicicletta, ecco che anche il monopattino subisce un upgrade: nascono i monopattini elettrici. Un mezzo alternativo, green e divertente, per muoversi in città senza consumo.

Il monopattino, come la bicicletta, è uno strumento a rotelle facile da imparare ad usare, utile per muoversi in città, senza produrre smog e inquinamento, divertente, poiché camminarci è considerato anche uno sport. È salutare, perché apporta molti benefici al nostro corpo. Quindi, usare i monopattini è una sana abitudine che fa bene contemporaneamente a noi e al mondo in cui viviamo.

Se dovessimo trovargli un difetto, ce ne sarebbe soltanto uno da considerare: i monopattini sono strumenti a rotelle che non camminano da soli, hanno bisogno della nostra spinta per andare avanti. Lo sforzo può essere piacevole quando siamo nelle condizioni psicologiche di poterlo sopportare (nel nostro tempo libero, ad esempio, o quando ci dedichiamo a curare la nostra forma fisica), ma nella gran parte dei casi è una gran seccatura e, quando possiamo, cerchiamo di evitarlo in ogni modo possibile.

Per questo motivo nascono i monopattini elettrici. Questi funzionano come le biciclette elettriche: nel senso che, di base, il loro utilizzo è simile a quello dei loro alter-ego tradizionali, con la sola differenza che ricevono la spinta da un motore che funziona con l’elettricità e non dal nostro movimento. In pratica, non dobbiamo fare alcuno sforzo per guidare, l’unica cosa che dobbiamo fare è prendere una direzione e seguire la strada. Tutto qui.

Chiunque può guidare una bicicletta o un monopattino, anche elettrico, senza aver bisogno di prendere una patente per imparare a farlo. I monopattini elettrici possono essere portati sempre, su qualsiasi tipo di strada sterrata (ovviamente, non è un mezzo che si addice a sentieri selvaggi) e su di essi non vige nessuna normativa, se non quella che deve rispettare qualsiasi pedone che cammina per strada. Le regole sono le stesse anche per chi va su bici o monopattino tradizionale (casco; velocità moderata, soprattutto se si cammina su un’isola pedonale o una zona di transito pedoni; indossare segnalazioni luminose la sera, quando fa buio; non circolare sui marciapiedi; nessun altro può salire insieme a noi, perché il tipo di mezzo è omologato per una sola persona; e alcune altre cose, che si potrebbe considerare lapalissiano ribadire).

In commercio si possono trovare monopattini di tutti i tipi, che si diversificano per potenza del motore, peso, materiali e molte altre caratteristiche. I monopattini elettrici possono essere da 250 W fino anche a 1000 W, ma quest’ultimo modello di motore non è legale e di conseguenza non può essere portato su strade pubbliche. Al di sotto dei mille watt di potenza, invece, si può girare anche in città, tranquillamente.

Monopattini elettrici: cinque buoni motivi per acquistarne uno

Come abbiamo già detto, è difficile trovare un punto negativo sull’utilizzo dei monopattini elettrici. Questi rientrano nella categoria di mezzi per la “micromobilità” che sono anche green, e quindi non inquinano, non sporcano in alcun modo, non producono alcun tipo di rifiuto, ma soprattutto (e questo fa bene pure ai nostri conti in banca) non consumano. Per riassumere, sono ben cinque i motivi per cui vale davvero la pena acquistare un monopattino elettrico.

È un mezzo ecologico

L’impatto sull’ambiente che hanno tutti i mezzi che camminano grazie al carburante è gravoso. Questi mezzi avvelenano, ogni giorno che passa sempre di più, il pianeta in cui viviamo, determinando, a causa del rilascio di agenti chimici nell’aria, anche la manifestazione di strani comportamenti naturali e soprattutto climatici. Per questo motivo, i paesi con le società più sviluppate al mondo hanno governi che si impegnano a investire molti soldi nello sviluppo della micromobilità e di un’urbanistica che sia fatta a misura di biciclette e monopattini.

Non affatica

Come abbiamo già detto, essendo elettrico, il monopattino non ha bisogno del nostro sforzo per camminare, anzi. Questo vuol dire che, salvaguardare l’ambiente può anche essere un compito per niente gravoso, ma anzi comodo e agevole.

È facile da imparare

Chi non sa ancora andarci può comunque imparare velocemente a farlo: è letteralmente un gioco da bambini.

Non è scomodo come un’automobile

Al contrario di un’auto, il monopattino elettrico è piccolo: ci si può infilare nel traffico e camminare liberamente, non si impazzisce nel tentativo di trovare un posteggio, lo possiamo anche portare con noi, dentro casa.

È molto più economico di altri mezzi di trasporto

Guidare un monopattino non costa niente. Non paghiamo il carburante e, soprattutto, è meglio dei mezzi pubblici che richiedono il pagamento di un ticket per usarli.