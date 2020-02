Musica, carri e gruppi: il Carnevale Bosino colora Varese

Tutto pronto per l’edizione 2020 del Carnevale Bosino, che per una settimana, a partire da sabato 22 febbraio, animerà la città con feste, sfilate e appuntamenti per i più piccoli.

Il programma, presentato questa mattina a Palazzo Estense, vede l’Amministrazione comunale collaborare con la Famiglia Bosina, ma anche con nuove associazioni, impegnate soprattutto nella giornata clou di sabato 29 febbraio, sui fronti della sicurezza e dell’organizzazione. In strada, a garantire che tutti funzioni nel migliore dei modi, la Protezione civile, i City Angels e gli Angeli Urbani, ma anche Asso Polizia e l’Associazione nazionale Carabinieri, insieme ad altri volontari.

«Un dispiegamento di forze notevole – ha detto il Regiù della Famiglia Bosina Luca Broggini – perché quest’anno il percorso della sfilata si amplia e ci saranno più carri e più gruppi, dunque vogliamo che tutto funzioni nel migliore dei modi».

In tutto saranno 19 i carri che sfileranno a partire dalle 14.30 da via Sacco, accompagnati da 11 gruppi, che partiranno da via Veratti e man mano si alterneranno ai carri.

Tra le novità di quest’anno una piccola corsa in maschera per i bambini (con partenza alle 13.45 da via Sacco), e un punto raccolta in piazza Repubblica per i bambini che dovessero perdersi nella calca.

In caso di maltempo la sfilata finale sarà rinviata a sabato 7 marzo

Il programma del Carnevale Bosino 2020

Sabato 22 febbraio

Alle 15 apertura del Carnevale con il mini corteo in partenza dal piazzale della stazione Nord fino al Comune, con il Re Bosino e le autorità.

Alle 15,30 in Comune consegna delle chiavi della città al Re Bosino.

Giovedì 27 febbraio

Alle 14 festa e animazione al Centro diurno per disabili Anaconda.

Alle 16 animazione al reparto di oncologia dell’Ospedale pediatrico Filippo Del Ponte, con “La bottega del palloncino”.

Venerdì 28 febbraio

Alle 14 al Collegio De Filippi festa per tutti i bambini organizzata dalla Famiglia Bosina, con ballo in maschera e sfilata, premiazione della “Mascherina d’oro” e merenda per tutti.

Sabato 29 febbraio

Alle 13.45 Mascherine in corsa con partenza da via Sacco

Alle 14.30 Partenza della sfilata dei carri e dei gruppi da via Sacco

Alle 16.30 Arrivo della sfilata in piazza Repubblica, discorse del Re Bosino e premiazione di carri e gruppi.

Il percorso della sfilata di sabato 29 febbraio

Via Sacco, Via Marcobi, Piazza Monte Grappa, Via Volta, Via Manzoni, Via Avegno, Via Mazzini, Piazza XX Settembre, Via Vittorio Veneto, Corso Moro, Piazza Monte Grappa, Corso Matteotti, Piazza Carducci, Via Broggi, Via Veratti, Via Marcobi, Piazza Monte Grappa, Via Volta, Via Manzoni, Piazza Repubblica.

Tutti gli eventi sono a partecipazione gratuita