Nazionale in ritiro a Sabaudia, confermato il tris delle varesine

Prima le regate di Coppa del Mondo, poi l’appuntamento clou del quadriennio, le Olimpiadi di Tokyo: con questi obiettivi nel mirino, la Nazionale di canottaggio torna in ritiro collegiale a Sabaudia, sullo stesso bacino che ad aprile ospiterà la prima tappa di Coppa tra il 10 e il 12 aprile (la seconda sarà a Varese a inizio maggio, la terza a Lucerna).

Da oggi – venerdì 28 – a domenica 15 marzo, azzurre e azzurri lavoreranno di concerto sull’impianto gestito dalla Marina Militare, sotto la guida del direttore tecnico Franco Cattaneo. Il programma prevede la disputa di una regata “valutativa” (la SpringTrials2020 ndr) domenica 1 marzo ma anche il Meeting Nazionale Coop, evento che apre il calendario agonistico (7-8 marzo) e che sarà utilizzato come evento test in vista proprio della Coppa del Mondo.

Nel gruppo di 42 atleti ci saranno tre portacolori del Varesotto, tutte donne e tutte confermate rispetto agli appuntamenti di questo genere che si sono tenuti nel 2019. Si tratta della veterana Sara Bertolasi, in forza alla Canottieri Milano e alla ricerca della terza partecipazione olimpica in carriera, della angerese Chiara Ondoli (tesserata per l’Aniene di Roma) e del peso leggero Federica Cesarini che ha il doppio tesseramento tra Fiamme Oro e Canottieri Gavirate.

In questo momento, proprio Bertolasi è l’atleta “in bilico” rispetto alla carta olimpica mentre Ondoli e Cesarini hanno già contribuito a qualificare il quattro di coppia e il doppio leggero. Ma, come noto, nel canottaggio il pass non è personale bensì è legato all’imbarcazione: la concorrenza è alta e ogni presenza a bordo va “blindata” con prestazioni di alto profilo.

LA NAZIONALE

SENIOR MASCHILI E FEMMINILI: Aisha Rocek (Carabinieri/SC Lario), Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova), Andrea Cattaneo (Carabinieri/SC Bissolati), Valentina Iseppi, Chiara Ondoli, Carmela Pappalardo, Bruno Rosetti, Ludovica Serafini (CC Aniene), Gennaro Di Mauro (CC Napoli), Matteo Lodo, Domenico Montrone, Mario Paonessa, Andrea Panizza, Luca Rambaldi, Simone Venier, Giuseppe Vicino (Fiamme Gialle), Giacomo Gentili (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Clara Guerra (Fiamme Gialle/CC Pro Monopoli), Alessandra Montesano (Fiamme Gialle/SC Eridanea), Luca Chiumento (Fiamme Gialle/SC Padova), Leonardo Pietra Caprina (Fiamme Gialle/CC Aniene), Marco Di Costanzo, Enrico D’Aniello (Fiamme Oro), Kiri Tontodonati (Fiamme Oro/CUS Torino), Matteo Castaldo (Fiamme Oro/RYCC Savoia), Davide Mumolo (Fiamme Oro/SC Elpis), Giovanni Abagnale, Vincenzo Abbagnale, Raffaele Giulivo, Andrea Maestrale, Luca Parlato (Marina Militare), Elisa Mondelli (SC Moltrasio), Sara Bertolasi (SC Milano), Simone Martini, Alessandra Patelli (SC Padova), Stefania Buttignon (SC Timavo).

PESI LEGGERI MASCHILI E FEMMINILI: Stefano Oppo (Carabinieri), Martino Goretti, Pietro Ruta (Fiamme Oro), Federica Cesarini (Fiamme Oro/Canottieri Gavirate), Valentina Rodini (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Niels Torre (SC Viareggio).