Nella giornata del Ricordo l’ispirazione per tramandarlo

Si terrà sabato 8 febbraio la celebrazione del Giorno del Ricordo 2020 da parte del comitato provinciale di Varese dell’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, che quest’anno avrà come titolo “Comunicare il Ricordo con parole, immagini, testimonianze, ricerca di contenuti, canti”.

L’appuntamento è per le 9.45 all’aula magna dell’Università dell’Insubria, in via Ravasi a Varese: con attenzione particolare per insegnanti e scolaresche, ma aperto a tutta la cittadinanza.

Dopo il saluto delle autorità e la presentazione della giornata da parte degli organizzatori verrà proiettato “Pola Addio” filmato che racconta la vicenda di Clelia Bisignani, che andò via da Pola nel 1947 a 14 anni, ma che è comune a quella di migliaia di profughi che in quegli anni a cavallo del 1950 furono costretti a lasciare le loro terre. Poi anche la Compagnia “ non solo teatro “ di Silvana Magnani ricorda a suo modo l’evento, con una serie di letture.

Durante la giornata sarà conferita anche la terza edizione del Premio “ Ottavio Missoni” riservato a giovani studenti che si cimentano con il ricordo del triste esodo, che vede partecipe la famiglia Missoni, in ricordo dell’esule Ottavio, da Zara. La consegna del premio sarà l’occasione per una breve tavola rotonda con i premianti e i premiati condotta dalla giornalista di Varesenews Stefania Radman, figlia di un esule istriano, e che vedrà la partecipazione di Luca Missoni, figlio di Ottavio.

A conclusione, l’esibizione del Coro Monterosa ANA Busto Arsizio che canterà “Va pensiero” e altri canti della tradizione.