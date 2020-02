Nelle chat gallaratesi gira un articolo falso su un caso di Coronavirus

Forse uno scherzo tra ragazzini che, uscito, dalla cerchia di chi lo ho fatto, è diventano velocemente virale rimbalzando tra le chat di whatsapp degli adulti diffondendo panico e allarmismo. Sembrerebbe esserci questo alla base di uno dei messaggi bufala che stanno girando in queste ore a Gallarate. Nel finto articolo si dà conto di un caso di nuovo Coronavirus scoperto in città. Si tratta con tutta evidenza di un’informazione falsa veicolata attraverso l’immagine di un articolo del Corriere della Sera con un titolo “modificato”. Le autorità non hanno dato informazioni di casi registrati in provincia di Varese.