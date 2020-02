Nell’oscurità del bosco in Valganna l’esercitazione dei tecnici per la ricerca di un disperso

Si è svolta questa settimana una esercitazione congiunta tra l’Unità di Soccorso tecnico Varese e i vigili del fuoco di Varese con lo scopo di testare le procedure di ricerca e soccorso di un disperso in zona impervia durante le ore notturne.

Galleria fotografica Esercitazione di salvataggio in Valganna 4 di 4

Lo scenario ha riguardato la zona del Bivacco Broggini in Valganna dove è stato simulato il ritrovamento di una persona che. perso l’orientamento, con il sopraggiungere della notte si è trovata in una zona critica e pericolosa da impedirne una movimentazione in piena autonomia.

Venti gli operatori coinvolti tra tecnici dell’UST e personale dei soccorsi speciali SAF vigili del fuoco (Speleo Alpino Fluviale) che hanno operato in stretta sinergia per la gestione delle manovre di recupero e dell’evacuazione della persona dalla zona impervia.

L’esercitazione ha quindi consentito di raggiungere importanti obiettivi sia tecnici che organizzativi in fase di avvicinamento alla zona di ricerca e soccorso con comune gestione di materiali e movimentazione di squadra nonché accrescere e familiarizzare con scenari notturni con il solo utilizzo delle luci frontali artificiali.