Nessun caso di coronavirus in Lombardia: la Regione smetisce i falsi allarmi

Nessun caso di contagio in Lombardia. L’assessorato al Welfare di regione Lombardia tranquillizza la popolazione e mette a tacere le decine di segnalazioni che arrivano da tutto il territorio.

Anche nella nostra provincia giungono notizie di allarmi lanciati via social o sentiti ripetere in modo insistente.

L’ultimo riguardava un presunto allarme all’ospedale di Busto Arsizio ma la direzione dell’Asst valle Olona ha smentito categoricamente che ci sia mai stata un’interruzione di attività al pronto soccorso.

Quello di ieri è stato solo l’ultimo dei casi che hanno riguardato hotel o esercizi pubblici.

Da Regione arriva la smentita di ogni campanello di allarme: non ci sono casi positivi di coronavirus. Solo tante richieste di controllo in un momento in cui, tra l’altro, si avvicina il picco dell’influenza.