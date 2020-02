No agli animali nel circo, la protesta animalista in centro a Saronno

Una mobilitazione per dire No all’utilizzo degli animali nel circo: è il messaggio espresso da Como Animal Save Movement in corso Italia a Saronno.

Oggi pomeriggio diversi attivisti hanno voluto dire no alla presenza del circo in città, che da qualche giorno è arrivato e propone spettacoli ove sono impiegati diversi animali. “Tanti cittadini ci hanno avvicinato, per chiedere informazioni ed esprimere solidarietà alla nostra protesta” ha raccontato Nicola, un giovane membro del gruppo.