No ai vitalizi e meno parlamentari, riparte il gruppo Movimento 5 Stelle Varese

Il Movimento 5 Stelle riparte dal taglio dei parlamentari e dai no ai vitalizi. Due battaglie-simbolo del Movimento, intorno a cui ritrovano l’unità gli attivisti pentastellati.

«Ieri (sabato 8 febbraio) si è tenuto il primo incontro del nuovo gruppo M5S Varese, riunitosi insieme dopo quattro anni di divisioni» spiegano Niccolò Invidia e Roberto Cenci, rispettivamente parlamentare alla Camera e consigliere regionale. «La riunione è stata molto sentita e molto numerosa».

«È stato un passo che dimostra maturazione, perchè maturità è anche andare oltre e restare uniti quando ci sono difficoltà più grandi. Ora quindi il movimento riparte a Varese e l’intenzione è di proseguire il lavoro che prima veniva svolto in città da separati» spiegano ancora i “portavoce”.

«Diversi attivisti di Varese, nonché della provincia, parteciperanno poi alla manifestazione di sabato prossimo a Roma contro il ripristino dei vitalizi. Nelle settimane successive invece si terranno in città dei gazebo informativi sul referendum per il taglio dei parlamentari che si terrà a fine marzo». Il percorso traccato viene visto in modo positivo e l’auspicio è che «il nuovo gruppo possa lavorare in autonomia e con affiatamento sui maggiori problemi della città».

Al di fuori di Varese città, il Movimento si sta anche preparando alle elezioni amministrative, con la prospettiva di una presenza a Luino, Somma Lombardo e Saronno, i principali centri al voto in provincia.