“Qui non c’è pericolo di contagio”, cartello anti-coronavirus fuori dal negozio cinese

Anche se molti dipendenti non sono neanche cinesi ma vengono da ogni parte dell’Asia (Bangladesh e Pakistan) il mercatone New Angel di Castellanza ha dovuto esporre un cartello all’esterno del negozio per spiegare ai clienti che non c’è nessun pericolo di contagio all’interno del negozio.

La paura del Coronavirus non colpisce solamente i ristoranti con cucina cinese, dunque, ma sta facendo attraversare un momento difficile anche ai negozi che vendono merce proveniente dalla Cina o gestiti da cinesi.

Al New Angel Mercatone di Castellanza, mega store di abbigliamento e oggettistica aperto da una società cinese nell’edificio che un tempo ospitava Esselunga, in via Per Busto Arsizio, gli affari sono calati del 30 % perché i clienti hanno paura di entrare in contatto con il personale.

Una fobia che ha costretto i proprietari ad esporre fuori dal mercatone il cartello con un avviso per rassicurare la clientela: «New Angel – è scritto nero su giallo – ha preso tutte le precauzioni possibili verificando che il personale non abbia fatto viaggi intercontinentali nell’ultimo trimestre. Pertanto non espone il cliente a nessun rischio di contagio»

Entrando nel magazzino si scopre poi che il personale cinese è solo una minoranza. A parlare con noi è infatti un commesso di origini pachistane: «Qui veniamo un pò da tutta l’Asia – ci spiega Nobel -, anche la merce in vendita è prevalentemente prodotta in Italia da aziende cinesi del distretto di Prato. Non c’è alcun pericolo di contagio, eppure siamo stati costretti ad appendere questo cartello perché la gente è preoccupata: il calo della clientela che non può non essere associato alla diffusione del Coronavirus».