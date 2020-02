Nuova viabilità a Gorla, buona la prima settimana ma sarà modificato il semaforo

Tante polemiche, commenti infiniti sui social, borbottii dei cittadini e opposizione pronta ad additare come sbagliate le decisioni prese dall’Amministrazione.

Ciò nonostante, il sindaco Vittorio Landoni e la sua squadra sono andati avanti, difendendo la scelta di modificare la circolazione stradale intorno a piazza XXV Aprile, che cambierà totalmente aspetto grazie al finanziamento di Pedemontana.

A distanza di una settimana dal lancio del nuovo assetto viabilistico, arriva la prima analisi su quanto avvenuto a Gorla Minore: «Dopo una settimana di nuova viabilità possiamo dichiararci soddisfatti» scrive in una nota l’Amministrazione. «Lunedì scorso, 3 febbraio, alle 7.30 è scattato il semaforo in via Roma e via San Martino mentre i semafori di via Garibaldi, via Salvo D’Acquisto e in via Roma (in prossimità di piazza XXV Aprile) sono stati lasciati lampeggianti e questa scelta ha fatto sì che il traffico in uscita da via San Martino non congestionasse più del normale».

«Di fatto le auto che svoltavano in direzione Gorla Maggiore non hanno mai avuto problemi di scorrimento mentre le auto che svoltavano verso Prospiano hanno dovuto rapportarsi con l’attraversamento pedonale dei ragazzi che raggiungono la scuola. Il tempo del semaforo è stato sempre sufficiente per far scorrere il traffico e l’unico momento critico si è registrato tra le 7.55 alle 8.05 in occasione dell’arrivo del Piedibus che ha fermato l’uscita da via San Martino per due tempi. Questa è una situazione che si era sempre presentata anche quando la nuova viabilità non era in vigore».

Nell’analisi si tiene conto anche delle difficoltà incontrate dai cittadini, abituati ad una circolazione stradale diversa: «Si sono registrati alcuni errori di ingresso nella via San Martino, in tre giorni meno di 10 casi, dovuti al fatto che il divieto di accesso non è stato ancora assimilato nelle abitudini delle persone e ciò ci ha indotto a collocare un cartello temporaneo in mezzo alle due corsie di uscita. Nel parcheggio vicino ai Carabinieri non vi è più alcun caos di macchine e chi voleva parcheggiare lo ha fatto percorrendo via Durini; di fatto chi arriva e non trova da parcheggiare, prosegue e va trovare posto in via Roma, vicino all’Auditorium o in piazza Mercato e la situazione di ordine della via permane per tutto il giorno. Purtroppo abbiamo verificato, e i cittadini ce lo hanno segnalato, soste in divieto su via Durini e qui dovremo per il momento lavorare per convincere quelle persone a rispettare le regole e a trovare nelle vicinanze altri punti di sosta (via Garibaldi, Piazza Mercato ecc). Nella riqualificazione di via Durini prevediamo la collocazione di dissuasori di sosta come quelli che abbiamo messo in via Giacchetti sul dosso».

Questa la situazione del mattino, a seguire quanto avvenuto nel pomeriggio: «Dalle 15.30 alle 16.30, il semaforo si attiva per regolare il nuovo flusso che coincide con l’uscita da scuola, prima con gli alunni del Collegio e poi con gli alunni delle scuole comunali. A differenza della mattina, nel pomeriggio sono attivi i semafori di piazza XXV Aprile, via Garibaldi e via Salvo D’Acquisto e questo ha comportato qualche problema di scorrimento per il semaforo che accumulava i tempi, di via Roma e/o aveva tempi troppo lunghi in via San Martino perciò abbiamo chiesto alla Ditta RCT di Cantù, che gestisce il semaforo, un intervento urgente per modificarne i tempi e attivare, anche al pomeriggio, il semaforo lampeggiante in via Garibaldi, piazza XXV Aprile e Salvo D’Acquisto. Lunedì, la RCT dovrebbe apportare le modifiche chieste e già nel pomeriggio dovremmo avere riscontri positivi. Gli orari pomeridiani di uscita dalle scuole (collegio – comunali) non hanno una vera sovrapposizione e permettono un miglior scorrimento del traffico. Dopo l’intervento della RCT si ridurrà il tempo di attivazione del semaforo, al mattino sarà funzionante dalle 7.40 alle 8.15 mentre nel pomeriggio dalle 15.40 alle 16.15 (di più riteniamo non sia necessario) e, dopo questi orari, il semaforo tornerà a lampeggiare».

Alcuni cambiamenti, dunque, per migliorare la situazione, ponendo un freno ai disagi creatisi, e per finire un invito ai cittadini da parte dell’Amministrazione: «Concludiamo chiedendo a tutti di rispettare le disposizioni emanate per la viabilità ricordando che comportamenti contrari sono punibili con le sanzioni previste dal Codice stradale».