Nuovo incontro tra vertici Amazon e sindacati. I lavoratori tornano al lavoro, per ora

Hanno ripreso a lavorare questa mattina, giovedì 20 febbraio, i lavoratori Amazon che nella giornata di ieri hanno scioperato di fronte all’ingresso del magazzino origgese del colosso statunitense.

«La proprietà ci ha contattato ieri e abbiamo fissato la trattativa per il 26 febbraio – spiega Luca Stanzione della Filt Cgil di Varese – quindi oggi i lavoratori hanno ripreso a lavorare. Abbiamo comunque tenuto aperta la possibilità di fare un nuovo sciopero il 27 febbraio nel caso in cui non si troverà una soluzione».

Tutte le sigle sindacali avevano infatti proclamato nei giorni scorsi uno sciopero di 48 ore davanti alle sedi Amazon di Buccinasco, Burago e Origgio con presidi dei dipendenti delle cooperative che si occupano della consegna dei pacchi. Dopo un giorno di sciopero, la situazione torna quindi per il momento alla normalità, in attesa di raggiungere un nuovo accordo con la proprietà.