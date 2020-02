Oggetti sui binari, altra serata di ritardi e cancellazioni tra Milano e Saronno

Ritardi a raffica sulla linea ferroviaria tra Milano e Saronno a causa di alcuni oggetti trovati sulla linea ferroviaria e i relativi accertamenti da parte delle autorità competenti.

Tra le 18 e le 20 ci sono state pesanti ripercussioni con alcune cancellazioni e ritardi superiori ai 30 minuti.

Il treno Cadorna ( 17:32) – Saronno (18:07) si è dovuto fermare tra le stazioni di Bollate Nord e Garbagnate dopo aver urtato un ostacolo presente sui binari. Il convoglio dovrà attendere i soccorsi per essere spostato, in quanto è stato danneggiato e non riesce a riprendere il viaggio.