Area sosta di piazza Mercanti, sono già 85 i saronnesi che si sono registrati

Da oggi, lunedì 10 febbraio, è possibile per tutti i cittadini residenti a Saronno la registrazione all’area di sosta nel parcheggio di Piazza dei Mercanti gestita da Saronno Servizi Spa, con abilitazione della propria vettura alla sosta gratuita presso tale parcheggio. Sono già 85 i saronnesi che si sono registrati comodamente dal proprio smartphone.

A tutela dei pendolari saronnesi, abituati già a parcheggiare il proprio mezzo in quest’area senza dover pagare il parcheggio, Saronno Servizi S.p.A. ha attivato in questi giorni un sistema di registrazione online che permetterà ai residenti di registrare i propri dati personali, unitamente alla targa della propria auto e poter ottenere l’abilitazione al parcheggio gratuitamente, senza nessuna commissione di utilizzo dell’applicazione e senza costi di sosta.

L’area del parcheggio di Piazza dei Mercanti ospita attualmente ben 160 posti auto. L’adozione di procedure innovative nella gestione dei parcheggi segue i recenti sviluppi in materia di “dematerializzazione” al passo con le grandi città come Milano: i nuovi software per la gestione del flusso delle vetture in sosta permettono infatti di andare progressivamente verso l’eliminazione totale dei ticket digitali, adottando grazie al processo di digitalizzazione, sistemi moderni di monitoraggio dei dati e controllo delle targhe delle vetture, anche a tutela dei cittadini.



«Abbiamo ottenuto la delibera di affidamento del parcheggio di Piazza Mercanti, delibera finalizzata a riqualificare e regolamentare meglio un’area cittadina che necessità di intervento – ha dichiarato Alberto Canciani, presidente di Saronno Servizi S.p.A. -. Nel dare il via agli interventi necessari finalizzati all’aumento delle aree di parcheggio regolamentate, abbiamo tenuto conto delle necessità dei cittadini saronnesi, che pertanto potranno usufruire di tutte le agevolazioni previste per i residenti».

REQUISITI PER LA RICHIESTA DEI TITOLI DI SOSTA PER I RESIDENTI

Il parcheggio di P.zza Mercanti sarà gratuito esclusivamente per i possessori del requisito di essere residente in Saronno. La targa dei residenti che avranno fatto richiesta di utilizzo del parcheggio in oggetto sarà inserita in un database che darà titolarità di accesso gratuito allo stesso parcheggio.

MODALITA’ DI ABILITAZIONE ONLINE ALLA SOSTA GRATUITA PER I RESIDENTI

Il titolo necessario per la sosta dovrà essere richiesto attraverso il seguente link:

https://services.brav.it/Saronno/Pass/Frontoffice dove sarà necessario registrarsi compilando gli appositi campi.

ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEL PEDAGGIO PER I NON RESIDENTI A SARONNO

Le tariffe per gli utenti non residenti che avranno necessità di lasciare la propria vettura presso il parcheggio di Piazza dei Mercanti saranno le seguenti:

• € 0,50 / h

• € 2,00/die

Il pagamento anticipato rispetto alla sosta potrà avvenire mediante utilizzo del parcometro digitando la targa del veicolo su cui esporre il tagliando oppure mediante l’applicazione EASY PARK, TelepassPay e Whoosh!.

ORARI DI APERTURA

I titolari potranno parcheggiare dalle ore 00:00 del Lunedì alle ore 24:00 del Venerdì escluso il mercoledì, giornata dedicata al mercato cittadino. Il pagamento dovrà effettuarsi dalle ore 6.00 alle ore 20.00 dei giorni lunedì, martedì, giovedì e venerdì.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

E’ possibile consultare il regolamento completo sul sito internet http://www.saronnoservizi.it/ oppure rivolgersi a: SARONNO SERVIZI S.P.A. – Via Roma 20, 21047 Saronno nei seguenti orari: lunedì – venerdì: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00 – tel. 02/962.88.221