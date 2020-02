A Oggiona con Santo Stefano la ricarica elettrica raddoppia

Paese doppio – Oggiona con Santo Stefano – con doppio punto di ricarica elettrica per auto: dopo quello già attivo da fine 2019 in via Torino a Santo Stefano, arriva anche a Oggiona l’impianto di EnelX, realizzato in via Volta 128, di fronte a un piccolo complesso commerciale.

«Solo qualche anno fa sembrava impensabile, ma noi ci siamo mossi per tempo» ha detto all’inaugurazione Daniele Milani, assessore ai lavori pubblici. «Speriamo possa essere solo l’inizio, nel segno della sostenibilità per l’ambiente».

L’mpianto è stato realizzato sulla base di un protocollo d’intesa con il Comune e comprende «due prese a 22kV corrente alternata, con la possibilità di caricare dunque due veicoli contemporaneamente» spiega Leonardo Rosato, di EnelX.

Il tempo di ricarica dipende dal tipo di veicolo: se il veicolo è dotato di caricatore 22 kW i tempi scendono indicativamente a 40 minuti (per una Smart) e 1,5 ore.

L’investimento di EnelX è ampio, anche con le nuove centraline di ricarica Fast a 50 kW. Per quanto riguarda la zona a ridosso della città di Varese sono state già attivati gli impianti di Venegono Inferiore, Bodio lago, Induno Olona, è in attivazione Vedano Olona e si sta avviando l’installazione di una quinta ad Arsago Seprio, alle porte dell’area di Gallarate.