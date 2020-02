Olgiate festeggia i gatti con un concorso fotografico e un aperitivo

In vista della Festa Nazionale del Gatto, in programma per il 17 febbraio, l’Ufficio Tutela Animali, in collaborazione con lo Studio Fotografico “Scattografia” e la Pro Loco, visto il grande successo dello scorso anno, organizza il Secondo Concorso Fotografico “Io e il mio gatto”.

Tale edizione sarà riservata ai ragazzi e alle ragazze con una età compresa tra i 6 e i 14 anni (dalla 1° elementare alla 3° media) e ai loro amici felini (di ogni età). Coloro che fossero interessati dovranno recarsi con il proprio gatto presso lo studio fotografico “Scattografia” in Via Mazzini 9, Olgiate Olona nei giorni lunedì 3 febbraio dalle 14.30 alle 18.30 e lunedì 10 febbraio dalle 15.30 alle 19.30, previo appuntamento telefonico al 347 5765295.

Le foto verranno pubblicate sulla pagina Facebook “Olgiate Informa” e quella che riceverà più like sarà premiata con un buono acquisti di materiale e alimenti per gatti offerto da Giardineria. Il regolamento del concorso è pubblicato sul sito www.comuneolgiateolona.it.

Sabato 22 febbraio, alle ore 12.00, presso il cortile del Comune di Olgiate Olona, la Pro Loco olgiatese offrirà un “Aperigatto”. In tale occasione, come lo scorso anno, avrà luogo la premiazione della foto più votata, che potrà essere utilizzata come testimonial per la campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono degli animali della prossima estate. Sempre il 22 Febbraio, nel cortile del Comune, verranno raccolti alimenti per gatti da consegnare ai referenti delle colonie feline di Olgiate Olona.