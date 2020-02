Ora di nuoto per il ragazzo disabile: “L’amministrazione ha fatto tutto il possibile”

Riceviamo e pubblichiamo la replica dell’amministrazione comunale all’articolo che riportiamo sotto e che riguarda l’ottenimento di un accompagnatore per Alessandro, studente del liceo Candiani con una disabilità, per poter partecipare alle ore di nuoto alla Piscina Manara previste dal suo piano scolastico.

Preso atto dell’articolo apparso sulla vostra testata in data odierna relativamente al sostegno per uno studente del Liceo Candiani, l’Amministrazione comunale sottolinea di non condividerne il contenuto né nel merito, né nella forma.

Gli assessorati coinvolti, Inclusione sociale ed Educazione, hanno assicurato fin dall’inizio alla scuola e alla famiglia tutto l’interesse necessario per trovare una soluzione nel rispetto delle normative vigenti.

Hanno altresì coinvolto direttamente l’associazione di volontariato che opera in rete con altre realtà associative e che ha generosamente risposto all’appello mettendo a disposizione un volontario al quale va tutta la riconoscenza per l’aiuto prestato.

L’Amministrazione esprime inoltre la sua soddisfazione perchè la vicenda si è conclusa positivamente, in particolare per il ragazzo che potrà partecipare alle attività programmate nel rispetto dei suoi diritti.