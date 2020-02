Ordinanza sul mercato, arrivano le “scuse” del sindaco di Saronno

Dopo le critiche delle opposizioni e la difesa degli alleati, arriva un passo indietro da parte del primo cittadino di Saronno Alessandro Fagioli, per lo meno per quanto riguarda la comunicazione e la terminologia adoperata nell’ordinanza che ha bloccato lo svolgimento dle mercato del mercoledì.

«Innanzitutto sottolineo che l’ordinanza in oggetto ha avuto valore solamente per questa mattina ed e quindi già scaduta – commenta Fagioli -. Ammetto che c’è stato un errore comunicativo e se questo ha scaturito allarme me ne scuso, non era la mia intenzione. Detto questo rimane validissima la motivazione principale per la quale ho deciso di introdurre questo e altri provvedimenti e cioè quello della tutela della salute pubblica dei miei cittadini. È fondamentale continuare ad avere massima fiducia nella scienza e nella medicina così come nelle istituzioni e seguire tutte le indicazioni di prevenzione. In questo modo certamente riusciremo a superare anche questo difficile momento e torneremo a fare una vita normale».