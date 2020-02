Ordine dei Medici in campo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus

«L’Ordine varesino, insieme a tutti gli Ordini d’Italia – dichiara il presidente dell’Ordine di Varese, dottor Roberto Stella – sta collaborando con le Istituzioni per fronteggiare l’emergenza Coronavirus – continua Stella – In questo momento ci viene richiesto dal Ministero della Salute di fornire i nominativi di medici disponibili a collaborare, in particolare presso gli Aeroporti. Abbiamo pertanto invitato a segnalare alla Segreteria dell’Ordine (info@omceovarese.it), in caso di interesse, i riferimenti al fine di poterli inoltrare alle autorità competenti».

Sul sito dell’Ordine si trovano gli aggiornamenti in tempo reale sulla situazione e alcuni documenti utili.

La Federazione degli Ordini dei Medici della Lombardia ha condiviso e diffuso un Avviso agli Assistiti con una serie di “buone pratiche cliniche” utili da mettere in pratica in caso di malattie febbrili: si invita gli assistiti a non accedere direttamente al Pronto Soccorso o allo studio del medico di famiglia. Si chiede invece di contattare telefonicamente il medico di famiglia che valuterà, in base a sintomi e storia clinica, come agire; in caso di visita ambulatoriale sarà lo stesso medico ad indicare le modalità più opportune di accesso; in caso di eventuali casi sospetti sarà lo stesso medico a invitare il paziente a contattare il 112 e/o il reparto di malattie infettive disponendo un accesso protetto, senza passare dall’attesa al Pronto Soccorso. In considerazione della difficoltà della situazione, si invita a non affollare gli studi medici per problematiche che possono essere rimandate.

In caso di necessità contattare il numero verde della Regione Lombardia 800894545.