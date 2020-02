Oroscopo d’inizio 2020: gli Italiani stregati da astri e da pianeti

Da poche settimane è cominciato il nuovo anno e con esso tutti i buoni propositi degli Italiani. La voglia di cambiamento e miglioramento dopotutto è un classico, anche se poi mano a mano con il passare dei mesi la maggior parte dei propositi finiscono nel cosiddetto dimenticatoio. Fra le abitudini che ha il 90% degli Italiani dello Stivale c’è in questo periodo l’abitudine di controllare l’oroscopo per vedere cosa riserva il futuro.

Anche nell’era della tecnologia, insomma, sono pochi coloro che riescono a resistere dal richiamo di riviste e quotidiani per vedere che cosa accadrà nell’anno che verrà a se stessi e alle persone care. Anche chi non guarda l’oroscopo, all’inizio dell’anno un’occhiata finisce per darla. Fra i personaggi più seguiti c’è sicuramente Paolo Fox, un mentore del settore di cui si può leggere l’approfondimento segno per segno per il 2020 su Kontrokultura.it.

Oroscopo: motivante e sano, se preso “con le pinze”!

Leggere l’oroscopo è divertente e interessante, ovviamente e tutto sommato un’abitudine sana. Questo ovviamente se lo si prende in modo leggero e razionale, senza diventare compulsivi e senza regolare la propria vita su di esso. È così per 9 Italiani su 10, una percentuale altissima anche rispetto al resto d’Europa.

Un male? Affatto, perché se è vero che di fronte ad una previsione negativa qualcuno passa la giornata “con le antenne ben dritte” prestando più attenzione del solito, una previsione positiva sembra alimentare la determinazione, il coraggio e la temerarietà anche in chi è più solito invece tenere “la testa ben nascosta sotto la sabbia”.

Anche se, insomma, si è ben consapevoli che, nonostante i progressi scientifici, il futuro non si può controllare non si riesce a non farsi condizionare. Se tale condizionamento però è motivo per essere più attenti, più determinati, più “qualcosa” nella vita, “ben venga la superstizione” che dà almeno la sensazione di poter controllare la propria vita e, in una certa misura, il proprio futuro.

Oroscopo e superstizione: bisogna imparare a distinguere

Quando si dice che l’oroscopo può avere risvolti anche positivi non bisogna tuttavia confondere questo con tutto “il pacchetto completo” di maghi, cartomanti etc. Fra leggere l’oroscopo sul giornale o su una testata online e spendere anche un solo centesimo per fatture, controfatture di maghi o farsi leggere il destino da una cartomante o una chiaroveggente c’è una bella differenza. Purtroppo anche in questo settore gli Italiani che “credono” seriamente sono una percentuale che nel 2020 è troppo alta.

Si parla infatti del 40% e, inaspettatamente, di ogni ceto sociale e genere. A cambiare in base al tipo di persona sono eventualmente i settori su cui si interpretano questi personaggi spesso (per non dire, sempre) truffaldini. Di casi di cronaca relativi a queste persone ingannate e messe in serissima difficoltà economica per via di queste persone ce ne sono, purtroppo, tanti, ogni anno.

Dopotutto se qualcuno di questi personaggi avesse il potere della chiaroveggenza l’utilizzerebbe per vivere una vita di lusso, per vincere montepremi, ma così non è. Come scusa per rispondere a una critica come questa si utilizza l’altruismo, ma è chiaro che la questione non regge, se si è razionali.