Pace fatta nell’hockey, il logo del “Mastino” nelle mani del Comune

«Dopo aver risolto e superato, con assoluta riservatezza e in conformità con il nostro ruolo di concessionari del Palaghiaccio di Varese, ogni equivoco od ostacolo che fosse insorto nei rapporti tra noi e l’Hockey Club Varese 1977, ci sentiamo in dovere di esporre – nel rispetto di tutti e nella permanente osservanza di quella riservatezza che abbiamo premesso – alcune considerazioni e precisazioni in merito a ciò che, in questi giorni, è apparso sui diversi portali cittadini e sulla stampa stessa.

I fatti che seguono si basano su circostanze rigorosamente documentate o documentabili: e li menzioniamo, appunto, al solo scopo di evitare che l’erronea, incompleta o malintesa rappresentazione della realtà, fin qui riportata al pubblico, si cristallizzi e formi un “quadro” non esaustivo e non obiettivo degli eventi di cui siamo stati, volenti o nolenti, protagonisti.

Nel 2017, cioè al nostro rientro in Italia dal campionato svizzero (rientro esclusivamente determinato, vogliamo specificarlo, da una decisione del Consiglio Federale della FISG, che rispettammo e che rispettiamo, sebbene fosse stata presa proprio nell’anno in cui avevamo conquistato la coppa regionale del Ticino: ultima vittoria di una squadra senior varesina!), Varese Killer Bees a.s.d. stipulò un accordo con l’allora Hockey Club Varese a.s.d., presieduta da Davide Quilici, al fine di “unire” finalmente le due realtà sportive hockeistiche della città, le quali, pur restando indipendenti e distinte, avrebbero così impiegato organicamente le loro forze sia sul fronte economico, sia sul fronte sportivo, per dare vita a un progetto comune, incentrato nella gestione della squadra senior, iscritta al campionato di Serie B.

Diversi articoli, come per esempio quello tuttora leggibile QUI testimoniano in sintesi quell’operazione dell’estate del 2017. Al termine della prima stagione di collaborazione, riguardante la prima squadra, tra Varese Killer Bees a.s.d. e Hockey Club Varese a.s.d., tale sodalizio – che deteneva il titolo sportivo – decise, interloquendo con noi, di passare il titolo medesimo e le attività stesse a Hockey Club Varese 1977 (Coop Varese Hockey 1977), cioè alla cooperativa nata nel frattempo e che, nell’anno sportivo 2017-2018, non aveva avuto alcun ruolo decisionale nell’organizzazione e nella conduzione dell’attività della prima squadra di Varese Killer Bees a.s.d./Hockey Club Varese a.s.d.: come si legge e si vede in questo articolo, il logo scelto per l’occasione da Hockey Club Varese 1977 non appariva identico a quello legato alla storia dei “Mastini Varese”, perché ne rappresentava una nuova versione.