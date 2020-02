Il palloncino di Sonia arriva in Austria, Maria e Josef le scrivono una lettera

E’ stata un bella sorpresa per la piccola Sonia ricevere una lettera direttamente dall’Austria. A scriverla Maria e Josef che lo scorso gennaio hanno raccolto nel giardino della loro casa a Graz, nel sud dell’Austria, il palloncino che aveva lanciato a Busto Arsizio lo scorso dicembre in occasione della festa dell’Immacolata insieme ai suoi compagni di scuola della 2 B della Primaria Manzoni.

Il palloncino ha percorso oltre 550 km, superando le Alpi, i confini nazionali e resistendo alle intemperie.

Come da tradizione, infatti, l’8 dicembre, durante la festa della Madonna in Prato, i bambini fanno volare in cielo palloncini con pensieri di auguri e a quell’augurio la coppia austriaca ha risposto con una bella lettera in inglese destinata proprio alla piccola Sonia.