Parabiago ricorda la battaglia del 1339

Il 21 febbraio ricorre il 681° anniversario della Battaglia di Parabiago, un evento storico che l’amministrazione comunale intende ricordare con un concerto del Corpo Musicale San Lorenzo, già veterano e promotore di questo annuale appuntamento, ma che quest’anno si arricchisce delle celebrazioni del suo centenario. “100 anni di noi” è, infatti, lo slogan scelto dal corpo bandistico che, proprio in occasione del concerto per la Battaglia di Parabiago, inaugura i suoi festeggiamenti.

L’invito a partecipare al concerto di sabato 22 febbraio alle ore 21:00 presso la suggestiva Chiesa di S. Ambrogio della Vittoria di via Spagliardi, è rivolto a tutta la cittadinanza.

Durante la serata il Corpo Musicale San Lorenzo, diretto dal Maestro Giovanni Savastio, proporrà riadattamenti di famosissimi brani di musica classica, tra i quali parti de “La Traviata” di Verdi e della “Cavalleria Rusticana” di Mascagni, per poi passare a brani moderni, come “The Mission” di Ennio Morricone e “Heal the World” di Michael Jackson, e naturalmente non mancherà un momento evocativo e meditativo in onore dell’Anniversario della Battaglia.

“La Battaglia di Parabiago è stata combattuta nel 1339 e segna lo scontro tra le truppe milanesi di Azzone Visconti e la Compagnia di San Giorgio di Lodrisio Visconti -afferma il Sindaco Raffaele Cucchi– Un evento storico che appartiene alla nostra città da sempre e sul quale esistono bassorilievi importanti come quello riportato su un portone del Duomo di Milano e quello che abbiamo in sala Consiglio realizzato dallo scultore Castiglioni. Inoltre, in merito alla battaglia, sono stati scritti libri storici, ma anche romanzati, su quanto accaduto quasi settecento anni fa e non da ultimo, quest’anno, per riportare l’attenzione dei parabiaghesi a questo fatto storico che ci lega alla storia della città di Milano, il 21 e 22 marzo rievocheremo la Battaglia con manifestazioni in costume. Il concerto di sabato 22 febbraio è, quindi, un’ottima occasione per dare il via alle celebrazioni. Vi aspettiamo insieme al Corpo Musicale San Lorenzo che, oltre a contribuire alla buona riuscita del concerto, quest’anno arriva al traguardo dei 100 anni!”.