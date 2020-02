Parata di fiaccole e tricolori per il Giorno del ricordo in centro a Varese

Il Comitato Spontaneo 10 febbraio Varese ha rinnovato la celebrazione in memoria dei caduti delle Foibe. Il corteo è partito da Piazzale Trento e Trieste, ha attraversato il centro di Varese, passando per Corso Morsi, fino in Piazza Monte Grappa. La manifestazione ha visto circa quattrocento persone, scortare da un ampio dispiegamento di forze dell’ordine. Il corteo, iniziato alle 21 e 30 si è svolto senza bandiere di partito e ha visto partecipanti anche da Milano.