Parcheggi rosa attorno al Del Ponte: la richiesta di Aime

Parcheggi rosa di cortesia attorno all’ospedale Del Ponte di Varese. Li chiede Aime attraverso la voce di Maria Vittoria Ferreani: « Senza alcuna qualsivoglia polemica, vorremmo evidenziare una problematicità in merito alla situazione dei parcheggi, dove oltre ad essere pochi sono tutti a pagamento. Sappiamo che tra qualche tempo sarà realizzato anche un nuovo multipiano atteso da oltre 20 anni. Riteniamo però che l’attuale organizzazione dei parcheggi non favorisce l’accoglienza delle neo mamme e dei loro bebè.

Provate a recarvi in piazza Biroldi con carrozzina per portare il vostro bambino ad una visita di controllo, nessun parcheggio e quando lo trovi è lontano e scomodo. Pensate ai giorni di pioggia e di vento. Basterebbe poco per alleviare i disagi: realizzare dei parcheggi rosa per le neo mamme all’ingresso dell’ospedale.

Per questo chiediamo al Comune di intervenire realizzando degli stalli rosa dedicati alle neo mamme con passeggino a seguito»

Il piano parcheggi varato dal Comune nel 2017 prevede espressamente che le donne in attesa possano ottenere un permesso speciale per poter parcheggiare gratuitamente in tutte le aree blu attorno al presidio. Un riguardo riconosciuto, però, solo alle residenti. Quanto ai parcheggi rosa, comunque, non essendo previsti dal codice della Strada rimarrebbero legati alla cortesia e all’educazione altrui perchè nessuno potrebbe sanzionare l’indebito parcheggio.