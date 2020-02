Parco Pineta: un letto tutto nuovo per il torrente Valle Bille

Sono stati ultimati nel comune di Castelnuovo Bozzente i lavori di sistemazioni idraulico-forestale in località Monlung.

«Questi lavori – spiegano i responsabili del Parco Pineta – hanno interessato il torrente Valle Bille, affluente del torrente Gradaluso, con lo scopo di contrastare un’erosione che si era creata a seguito di abbondanti precipitazioni degli anni passati».

Per ripristinare la situazione del letto del torrente sono state realizzate quattro briglie in legname e pietrame, mentre per consolidare le scarpate si è intervenuti utilizzando una georete.

L’intervento è stato possibile grazie ad un bando di Regione Lombardia e i lavori sono stati eseguiti dal Consorzio Forestale del Ticino.