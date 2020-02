Pari per il Monza capolista, vittoria importante per l’Olbia

Weekend monco per il Girone A di Serie C dopo la decisione del Consiglio dei Ministri di bloccare le manifestazioni sportive in Lombardia e Veneto.

Nel gruppo della Pro Patria però non sono mancati i risultati importanti, soprattutto in zona salvezza.

Già nel sabato, prima del decreto del Governo, la Carrarese ha battuto il Gozzano 3-0 relegando i piemontesi all’ultimo posto in classifica. Colpo esterno invece per la Pergolettese, capace di espugnare 2-1 il campo del Renate.

Sempre sabato la capolista Monza è stata fermata sull’1-1 dall’Arezzo, che arrivava dalla vittoria in casa della Pro Patria. Stesso risultato anche al “Franchi” nella sfida tra Siena e Albinoleffe, che si prendono un punto a testa.

Domenica ha subito il rinvio, oltre alla gara dei tigrotti a Lecco, anche Giana Erminio – Como. Non si giocherà neanche lunedì sera il derby piemontese tra Pro Vercelli e Novara, rinvio che potrebbe essere un indizio per l’impegno di domenica della Pro Patria proprio al “Piola” di Vercelli.

Tornando a domenica pomeriggio invece ottiene tre punti la Juve U23 che ha superato 1-0 la Pianese. Con lo stesso risultato l’Olbia ha superato la Pistoiese e lasciando l’ultimo posto della graduatoria. Colpo esterno per l’Alessandria, sempre per 1-0, in casa del Pontedera.