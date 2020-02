Pediatria di Saronno, gli Alpini donano due cardiomonitor dal valore di 9 mila euro

Due nuovi cardiomonitor e un manichino/simulatore sono stati donati martedì 4 febbraio alla pediatria dell’Ospedale di Saronno.

«Sono strumenti di monitoraggio delle tre funzioni vitali, cuore, respiro e ossigenazione» spiega il dottor Gianpaolo Mirri, direttore della struttura complessa di pediatria e neonatologia dell’ospedale di Saronno, «circa il 10 % dei neonati alla nascita è avviato alla rianimazione e quindi il cardiomonitor è uno strumento indispensabile come sistema di monitoraggio che accompagna le fasi della rianimazione» conclude il direttore.

Un dono all’ospedale di Saronno del valore complessivo di 9 mila euro, che è stato possibile grazie alle vendite dei ”panettoni e pandori dell’Alpino”, un progetto che offre i tipici dolci natalizi in un contenitore artistico in memoria della storia degli Alpini e dell’Associazione Nazionale Alpini.

«Ciò che ci rende maggiormente orgogliosi è che le risorse per questa donazione, così come per le altre che effettueremo, provengono da tutto il territorio di competenza della nostra sezione e non solo dal territorio saronnese. L’opera di distribuzione del nostro panettone e pandoro si è svolta con grande entusiasmo, in una gara di generosità di cui noi siamo solo un tramite: sono le persone che hanno accolto il nostro progetto, dimostrando in tal modo di aver pienamente compreso gli ideali e lo spirito di servizio degli Alpini» ha concluso Franco Montalto, il presidente della sezione di Varese dell’Associazione Nazionale Alpini.