Permesso di circolazione: come ottenerlo nei giorni di sospensione delle attività

I cittadini a cui è stata annullata la vista per il rinnovo della patente nell’ambulatorio di Varese nella settimana dal 24 al 27 febbraio possono richiedere il permesso di circolazione. Ecco come.

Con riferimento alla sospensione delle attività della Commissione Medica Locale Patenti, l’ASST dei Sette Laghi si è accordata con la Motorizzazione Civile affinché possano presentare domanda per il rilascio di un permesso di circolazione quei cittadini per i quali è stata annullata la visita per il rinnovo della patente prevista nelle sedute del 24, 25, 26, 27 febbraio 2020.



Da oggi, solo per coloro ai quali è stata annullata la visita per il rinnovo della patente prevista nelle sedute della settimana dal 24 al 27 febbraio, è possibile presentare istanza di rilascio di permesso alla circolazione secondo le modalità descritte al link https://www.asst-settelaghi.it/documents/41522/2630790/AVVERTENZE+CML_tariffe+2020.pdf/15acc74a-da2a-a5b2-8b91-f3677cc88d58 .

Gli uffici competenti della Motorizzazione Civile sono già in possesso degli elenchi dei soggetti potenzialmente interessati a tale procedura. Successivamente, superate le condizioni che hanno determinato la sospensione dell’attività, ciascun utente interessato sarà contattato per la comunicazione della nuova data della visita.