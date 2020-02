Pets corner: dalle Piscine Manara al Safari Park in aiuto al canile Apar di Busto Arsizio

La collaborazione di Royal Time con Bpm Sport Management risulta vincente a Busto e arriva a Safari Park di Novara. Si tratta di una collaborazione tra l’agenzia di comunicazione e la società di pallanuoto che dall’idea di trovare una mascotte per la squadra è arrivata ad aiutare Apar, il canile comunale di Busto Arsizio (via Canale 23).

Una collaborazione nata nel 2015, quando il presidente Sergio Tosi voleva trovare una mascotte per la Serie A1 della pallanuoto maschile, i “Mastini”, e per questo Royal Time aprì un concorso per scegliere il mastino “perfetto” per il ruolo. Da prima sono stati contattati il canile comunale, in seguito le aziende del territorio del settore animali e i servizi dedicati per dare vita ad uno spazio condiviso all’interno delle Piscine Manara: il pannello “Pets corner”.

Dopo un’attenta selezione, la mascotte, un bulldog dal nome Zigghi, ha supportato i giocatori in tutte le partite del campionato dalla tribuna d’onore. Ma nel frattempo lo spazio allestito per la raccolta cibo e la diffusione di informazioni riguardanti adozioni e adozioni a distanza dei quattro zampe, nel corso degli anni, ha dato la possibilità a molti cani e gatti ospitati nelle strutture di Apar di trovare una nuova casa.

L’iniziativa, che si è dimostrata efficace strumento di sostegno e solidarietà, si amplierà presto a Novara in collaborazione con altre realtà: «Rilanceremo il “Pets corner” anche in altre strutture implementando un’idea di successo con la campagna di sensibilizzazione contro l’abbandono estivo dei cani e allargheremo la collaborazione bustocca al Safari park di Pombia in provincia di Novara facendo rete con i centri di accoglienza animale del nord Italia anche attraverso il web.

Al Safari Park, prossima sarà l’apertura dell’“hotel dei cani”, struttura all’avanguardia di ospitalità dove si potrà disporre di un servizio di toelettatura ai propri cani e un check up sanitario dai veterinari del parco» ha spiegato Luca Torno di Royal Time e responsabile marketing del Parco, sottolineando l’importanza del supporto alla prevenzione sanitaria anche per gli amici a 4 zampe.