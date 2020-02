In pieno centro apre una “fabbrica” di 200 posti di lavoro

Un’altra realtà nazionale arriva per investire seriamente a Varese aprendo un servizio alle imprese e ai professionisti. Dopo Milano, Cagliari, Torino, Trieste, Roma e Bologna Copernico apre a Varese. Un’operazione che recupera un immobile storico sopra una nota banca in via Volta.

L’inaugurazione è prevista per metà aprile. Si tratta di uno spazio di 3.300 mq dove ci saranno una cinquantina di uffici di varie dimensioni, da due a otto persone per un totale di 236 postazioni di lavoro. Nove sale meeting, spazio lunch e di incontro e alcune decine di postazioni di coworking.

Una esperienza che si sta diffondendo a vista d’occhio in tante città italiane. “Arriviamo qui ad aprile – racconta Danilo Schipani, responsabile marketing di Copernico – e siamo ben felici di essere anche a Varese. Crediamo molto alle potenzialità che esprime una città dinamica come questa. Siamo nati nel 2015 a Milano in via Copernico e abbiamo poi deciso di dare questo nome alla nostra azienda. Da lì nasce la rivoluzione dell’offerta degli uffici flessibili e serviti”.

Copernico in questi anni ha dimostrato di essere un buon esempio di una realtà capace di creare connessioni tra le differenti community che ogni giorno lo popolano. Quando si entra a far parte di una realtà come quella di Copernico, si entra a far parte in modo automatico di tutto il network della società, che si sviluppa Milano, Roma, Torino e Bruxelles e prossimamente, oltre a Varese, anche a Bologna e Cagliari. Tutti gli hub sono interconnessi in rete per permettere a ciascuno smart worker a lavorare in luoghi che favoriscono la nascita e la crescita di nuovi business all’interno di un ecosistema virtuoso in cui l’incontro tra capitali d’impresa, investitori, start-up e aziende è facilitato.

La struttura di Varese si chiamerà Copernico Volta. Gli spazi saranno disponibili alle aziende e ai professioni sette giorni su sette e per tutte le 24 ore. È garantito un servizio di reception dalle 9 alle 18 con un ingresso dai portici di via Volta, nel pieno centro della città.