Pioggia di medaglie per gli studenti arcieri dell’Insubria ai campionati di Rimini

È stato un mese ricco di vittorie per gli studenti-atleti del college sportivo di Tiro con l’arco dell’Università dell’Insubria.

L’8 e 9 febbraio Chiara Rebagliati ha disputato la finale del circuito di Coppa del Mondo 2020 della World Archery a Las Vegas conquistando un meraviglioso quarto posto, dietro alle tre migliori atlete coreane.

Le medaglie sono invece arrivate per tutti i componenti del college sportivo alla gara internazionale «The 6th Italian Challenge» e ai campionati italiani indoor di Rimini (dal 21 al 23 febbraio).

Alla 6th Italian Challenge gli atleti dell’Insubria hanno portato a casa due bronzi individuali (Chiara Rebagliati e Sara Ret), un argento mixed team (Chiara Rebagliati) e un oro mixed team (Sara Ret).

Ricco bottino anche ai campionati italiani indoor, con un oro a squadre seniores femminile arco olimpico per Chiara e un argento nella stessa categoria per Tanya Giaccheri; un oro a squadre assoluto femminile arco olimpico (Chiara) e un bronzo (Tanya); un argento individuale assoluto e un bronzo individuale di classe vinti sempre da Chiara Rebagliati. Ottimi risultati anche per Alex Boggiatto, che ha portato a casa un argento individuale di classe arco compound seniores maschile e un argento individuale assoluto arco compound maschile.

«I risultati sportivi dei nostri atleti sono sempre motivo di orgoglio – commenta il rettore Angelo Tagliabue –, ma oggi questa notizia è più che mai gradita perché ci fa intravedere il ritorno alla normalità, dopo settimane di apprensione dei cittadini per la situazione sanitaria».

Così Chiara Rebagliati: «Il 2020 sarà un anno ricco di impegni e di sfide, prima tra tutte, quella di riuscire a qualificare alle Olimpiadi le squadre di tiro con l’arco. L’unica opportunità per conquistare i pass è l’ultima tappa di Coppa del Mondo che si tiene a Berlino a fine giugno. Saranno mesi molto intensi, ma ci metterò tutto il mio impegno affinché possa realizzarsi questo sogno».