Fuori pista fatale. Trovato morto lo snowboarder di Ciamporino

Trovato morto lo snowboarder disperso all’Alpe di Ciamporino a San Domenico in Val d’Ossola. L’allarme è scattato nella tarda mattinata di domenica non appena i suoi amici sono rientrati da una discesa. Non vedendolo arrivare dopo un fuori pista hanno avvertito i soccorsi. In tarda mattinata sul posto sono arrivati gli uomini del Soccorso alpino, i militari del Sagf (Scuola alpina della Guardia di finanza) e i carabinieri. Il giovane è stato ritrovato privo di vita e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le operazioni di polizia per le indagini sulle dinamiche dell’accaduto sono affidate a militari del Sagf .