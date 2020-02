Più di 2 tonnellate di gas a effetto serra messe sotto sequestro dall’agenzia delle dogane

Nell’ambito delle attività di contrasto alle frodi e agli illeciti extra- tributari, i funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli in servizio presso il reparto Antifrode dell’Ufficio di Varese, a conclusione di un’attività di verifica, posta in essere in stretta collaborazione con l’Ufficio Antifrode Europeo, hanno sottoposto a sequestro 2,5 tonnellate di gas fluorurati a effetto serra (HFC), provenienti dalla Turchia e di origine cinese, contenuti in 138 bombole, per un valore complessivo di circa 27.500 euro.

Le operazioni di importazione dei prodotti sono state realizzate in violazione delle prescrizioni del regolamento europeo che prevede l’assegnazione di quote nei confronti degli importatori, ai quali è fatto obbligo di iscrizione nel registro elettronico europeo, nonché di comunicazione alla Commissione stessa dei quantitativi annui importati.

In particolare, l’inosservanza delle disposizioni indicate prevede anche la confisca obbligatoria delle merci, di competenza del Ministero dello Sviluppo economico.