Pranzo dal sapore metal al circolo, tra gli ospiti Pino Scotto

È sempre un caloroso “benvenuto” ad accogliere Pino Scotto, all’anagrafe Giuseppe Scotto Di Carlo, al Circolo di Oneda. L’ex leader dei Vanadium, famoso anche per le sue “focose” apparizioni televisive (celebre il suo motto “datevi fuoco”), è infatti passato ieri, giovedì 6 febbraio, al circolo nella frazione di Sesto Calende dove ha pranzato ospite dal suo amico Nicola Della Valle, gestore del locale e grande appassionato di musica rock.

«Al momento Pino sta collaborando qui in zona alle registrazioni del nuovo disco dei Fire Tales – afferma il gestore -. Quando ha l’occasione gli fa sempre piacere passare per un saluto e un pranzo in compagnia».